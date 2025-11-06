RaySearch Laboratories AB Aktie
WKN: 905265 / ISIN: SE0000135485
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: RaySearch Laboratories (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RaySearch Laboratories (B) stellt am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,32 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte RaySearch Laboratories (B) mit 1,32 SEK je Aktie genauso viel verdient.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 318,7 Millionen SEK – ein Plus von 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RaySearch Laboratories (B) 293,3 Millionen SEK erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,63 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,94 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,30 Milliarden SEK, gegenüber 1,19 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
