Ausblick: Realty präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Realty präsentiert in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,353 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,980 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,37 Milliarden USD, gegenüber 5,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at