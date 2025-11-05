Ausblick: Recruit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Recruit stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,91 JPY. Im Vorjahresquartal waren 76,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,10 Prozent auf 898,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Recruit noch 897,15 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 306,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 271,44 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.562,18 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 3.557,48 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

