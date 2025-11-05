Recruit Holdings Aktie

Recruit Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12BJJ / ISIN: JP3970300004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Recruit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Recruit stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,91 JPY. Im Vorjahresquartal waren 76,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,10 Prozent auf 898,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Recruit noch 897,15 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 306,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 271,44 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.562,18 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 3.557,48 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Recruit Holdings Co.Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Recruit Holdings Co.Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Recruit Holdings Co.Ltd. 40,78 -0,78% Recruit Holdings Co.Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen