Recruit Holdings Aktie
WKN DE: A12BJJ / ISIN: JP3970300004
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Recruit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Recruit stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 83,91 JPY. Im Vorjahresquartal waren 76,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,10 Prozent auf 898,02 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Recruit noch 897,15 Milliarden JPY umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 306,49 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 271,44 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 3.562,18 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 3.557,48 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Recruit Holdings Co.Ltd.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Recruit stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Recruit öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Recruit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Recruit Holdings Co.Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Recruit Holdings Co.Ltd.
|40,78
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.