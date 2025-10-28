Ausblick: Redwood Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Redwood Trust wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen, dass Redwood Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 66,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 77,3 Millionen USD gegenüber 231,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,357 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,320 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 277,5 Millionen USD, gegenüber 998,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at