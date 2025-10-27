Ausblick: Renasant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Renasant lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,673 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Renasant 1,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 14,64 Prozent auf 272,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Renasant noch 319,7 Millionen USD umgesetzt.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 989,9 Millionen USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

