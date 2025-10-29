Ausblick: Renesas Electronics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Renesas Electronics wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,159 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,26 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,31 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,083 USD je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 8,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at