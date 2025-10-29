Ausblick: Renesas Electronics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Renesas Electronics wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 46,98 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 38,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Renesas Electronics 33,84 JPY je Aktie vermeldete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 3,28 Prozent auf 333,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 345,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -16,955 JPY im Vergleich zu 122,51 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1.306,67 Milliarden JPY, gegenüber 1.348,48 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at