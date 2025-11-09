Ausblick: ReNew Energy Global A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ReNew Energy Global A lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 13,80 INR je Aktie gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 35,73 Milliarden INR betragen, verglichen mit 319,1 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,17 INR aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 130,11 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at