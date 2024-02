Ausblick: RENOVA, legt Quartalsergebnis vor

RENOVA, lässt sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RENOVA, die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -6,945 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei RENOVA, noch ein Verlust pro Aktie von -6,700 JPY in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 32,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,46 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,89 Milliarden JPY aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 143,03 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 34,07 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 50,97 Milliarden JPY, gegenüber 33,58 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at