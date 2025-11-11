Repco Home Finance Aktie

WKN DE: A1T79E / ISIN: INE612J01015

<
11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Repco Home Finance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Repco Home Finance öffnet am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 17,90 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,72 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 18,40 INR je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,99 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 53,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,24 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 70,20 INR im Vergleich zu 73,76 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,18 Milliarden INR, gegenüber 17,00 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

