WKN: 913004 / ISIN: US7599101026

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Repro Medical System legt Quartalsergebnis vor

Repro Medical System gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Repro Medical System im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,024 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Repro Medical System in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,7 Millionen USD im Vergleich zu 8,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,059 USD, gegenüber -0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 39,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
