Repro Medical System Aktie
WKN: 913004 / ISIN: US7599101026
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Repro Medical System legt Quartalsergebnis vor
Repro Medical System gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Repro Medical System im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,024 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Repro Medical System in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 9,7 Millionen USD im Vergleich zu 8,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,059 USD, gegenüber -0,130 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 39,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Repro Medical System IncShsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Repro Medical System legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Repro Medical System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Repro Medical System stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Repro Medical System stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Repro Medical System IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Repro Medical System IncShs
|3,73
|-4,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.