Repro Medical System Aktie

WKN: 913004 / ISIN: US7599101026

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Repro Medical System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Repro Medical System stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,024 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,09 Prozent auf 9,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,059 USD je Aktie, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 39,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 33,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

