Research Solutions Aktie

WKN DE: A1JSMK / ISIN: US7610251057

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Research Solutions legt Quartalsergebnis vor

Research Solutions wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Research Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,10 Prozent auf 12,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 50,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

