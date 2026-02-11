Research Solutions Aktie
Ausblick: Research Solutions legt Quartalsergebnis vor
Research Solutions wird am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen, dass Research Solutions für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,10 Prozent auf 12,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD, gegenüber 0,040 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 50,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 49,1 Millionen USD generiert wurden.
