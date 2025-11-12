Ausblick: Research Solutions zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Research Solutions wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,032 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Research Solutions noch 0,020 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 2,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,146 USD aus. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 50,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 49,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at