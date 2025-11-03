Reservoir Media Aktie
WKN DE: A3CWGA / ISIN: US76119X1054
Ausblick: Reservoir Media stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Reservoir Media äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,045 USD aus. Im letzten Jahr hatte Reservoir Media einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Reservoir Media nach den Prognosen von 2 Analysten 43,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,115 USD je Aktie, gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 166,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 158,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
