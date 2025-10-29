Restaurant Brands International Aktie
WKN DE: A12GMA / ISIN: CA76131D1033
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Restaurant Brands International informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Restaurant Brands International stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
28 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,998 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 27,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,780 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll Restaurant Brands International 24 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,39 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Restaurant Brands International 2,29 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 27 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 9,28 Milliarden USD, gegenüber 8,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
