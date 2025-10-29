Ausblick: Revenio Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Revenio Group wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,187 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,88 Prozent erhöht. Damals waren 0,160 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 25,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,9 Millionen EUR umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,740 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,690 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 110,6 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 103,5 Millionen EUR waren.

