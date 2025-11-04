Ausblick: Revolution Medicines gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Revolution Medicines wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,421 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 15 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -5,365 USD je Aktie, gegenüber -3,580 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at