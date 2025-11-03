Ausblick: Revolve Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Revolve Group A stellt am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,124 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 USD erwirtschaftet wurden.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 297,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 283,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,553 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,690 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 1,21 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at