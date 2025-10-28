Ausblick: Reynolds Consumer Products präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Reynolds Consumer Products wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,393 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,15 Prozent verringert. Damals waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 900,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 910,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,65 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at