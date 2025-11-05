Rinnai Aktie

Rinnai für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867202 / ISIN: JP3977400005

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Rinnai vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rinnai veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 45,41 JPY. Im Vorjahresquartal waren 38,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 115,04 Milliarden JPY gegenüber 113,94 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 236,44 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 209,66 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 473,63 Milliarden JPY, gegenüber 460,32 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Rinnai Corp 3 388,00 -0,41% Rinnai Corp

