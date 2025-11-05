Ritchie Brothers Auctioneers Aktie
WKN DE: A3EG08 / ISIN: CA74935Q1072
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ritchie Brothers Auctioneers präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ritchie Brothers Auctioneers äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,12 CAD je Aktie gegenüber 0,490 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,47 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,23 CAD im Vergleich zu 2,75 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 6,30 Milliarden CAD, gegenüber 5,87 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
