Ausblick: Robit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Robit wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,015 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Robit nach der Prognose von 1 Analyst 20,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,5 Millionen EUR umgesetzt worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,009 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 85,1 Millionen EUR, gegenüber 90,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at