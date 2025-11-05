ROC Energy Acquisition Aktie

WKN DE: A3ECEL / ISIN: US26205E1073

05.11.2025

Ausblick: ROC Energy Acquisition präsentiert Quartalsergebnisse

ROC Energy Acquisition wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,001 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ROC Energy Acquisition in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 40,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 USD im Vergleich zu 0,090 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 153,0 Millionen USD, gegenüber 154,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

