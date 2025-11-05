Ausblick: Rockwell Automation vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rockwell Automation wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,94 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,09 USD je Aktie erzielt worden waren.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,21 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,05 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8,28 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 8,23 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at