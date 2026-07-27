Ausblick: Rogers legt Quartalsergebnis vor

Rogers öffnet am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,987 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rogers noch ein Verlust pro Aktie von -4,000 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 215,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,8 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,64 USD, gegenüber -3,400 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 860,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 810,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at