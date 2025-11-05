Ausblick: Rohm präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rohm wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Rohm für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,26 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,610 JPY je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 113,75 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 119,61 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 38,05 JPY im Vergleich zu -129,780 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 468,74 Milliarden JPY, gegenüber 448,47 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at