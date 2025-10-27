Roth CH Acquisition IV Aktie

Roth CH Acquisition IV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D6S7 / ISIN: US88675P1030

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Roth CH Acquisition IV legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Roth CH Acquisition IV wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,017 USD. Dies würde einen Gewinn von 92,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Roth CH Acquisition IV -0,220 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 107,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,6 Millionen USD gegenüber 14,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,163 USD, gegenüber -1,040 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 103,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 54,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

