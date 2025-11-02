Ausblick: Route Mobile präsentiert Quartalsergebnisse

Route Mobile gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,72 INR. Im Vorjahresquartal waren 16,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 11,13 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,95 Milliarden INR aus.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 46,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 50,69 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 45,40 Milliarden INR, gegenüber 45,76 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at