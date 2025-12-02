Ausblick: Royal Bank of Canada veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Royal Bank of Canada wird am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,55 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,58 Prozent erhöht. Damals waren 2,92 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 16,80 Milliarden CAD – das würde einem Abschlag von 49,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 33,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 14,10 CAD je Aktie, gegenüber 11,27 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 66,14 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 133,22 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

