Erste Schätzungen: Royal Bank of Canada zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Royal Bank of Canada wird voraussichtlich am 03.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,50 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 19,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,92 CAD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Royal Bank of Canada mit einem Umsatz von insgesamt 16,65 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,59 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 50,44 Prozent verringert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,03 CAD, gegenüber 11,27 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 65,90 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 133,22 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at