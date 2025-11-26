RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
|
26.11.2025 07:01:06
Ausblick: RTX A-S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RTX A-S wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,050 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,10 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 144,0 Millionen DKK – das wäre ein Abschlag von 3,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,3 Millionen DKK umgesetzt worden waren.
Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,750 DKK, gegenüber -3,800 DKK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 551,0 Millionen DKK im Vergleich zu 498,3 Millionen DKK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
