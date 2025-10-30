Ausblick: Ruchi Soya Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ruchi Soya Industries wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Ruchi Soya Industries für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,50 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,84 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 95,58 Milliarden INR gegenüber 81,54 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,01 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,98 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 380,06 Milliarden INR, gegenüber 341,53 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at