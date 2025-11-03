RumbleO b Aktie

WKN DE: A2P426 / ISIN: US7813863054

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: RumbleON B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

RumbleON B wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 270,2 Millionen USD gegenüber 295,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,39 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,437 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

RumbleON Inc Registered Shs -B- 2,92 -0,14% RumbleON Inc Registered Shs -B-

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

