Ausblick: RumbleON B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

RumbleON B wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,123 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 270,2 Millionen USD gegenüber 295,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,39 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,437 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at