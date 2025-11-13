Ausblick: Rumo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rumo wird am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,392 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,91 Milliarden BRL aus – eine Steigerung von 4,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rumo einen Umsatz von 3,75 Milliarden BRL eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,981 BRL je Aktie, gegenüber -0,520 BRL je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 14,16 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 13,94 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at