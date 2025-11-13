Rumo Aktie
WKN DE: A2DNBX / ISIN: BRRAILACNOR9
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Rumo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rumo wird am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,392 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,91 Milliarden BRL aus – eine Steigerung von 4,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rumo einen Umsatz von 3,75 Milliarden BRL eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,981 BRL je Aktie, gegenüber -0,520 BRL je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 14,16 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 13,94 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rumo SA Registered Shsmehr Nachrichten
|
13.11.25
|Ausblick: Rumo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Rumo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Rumo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Rumo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Rumo stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)