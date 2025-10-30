Rumo Aktie

WKN DE: A2DNBX / ISIN: BRRAILACNOR9

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Rumo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rumo lässt sich voraussichtlich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rumo die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,392 BRL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rumo 0,370 BRL je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,75 Milliarden BRL. Dementsprechend gehen die Experten bei Rumo für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,90 Milliarden BRL aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,974 BRL, gegenüber -0,520 BRL je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 14,10 Milliarden BRL, nachdem im Vorjahr 13,94 Milliarden BRL generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

