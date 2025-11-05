Ausblick: Runway Growth Finance präsentiert Quartalsergebnisse

Runway Growth Finance wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,395 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 35,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,7 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 140,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 141,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at