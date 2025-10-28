Ausblick: Rush Enterprises A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rush Enterprises A präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,815 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,78 Milliarden USD gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,14 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,26 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at