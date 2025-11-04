Ausblick: RxSight zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

RxSight wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass RxSight im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,376 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,160 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll RxSight in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 25,3 Millionen USD im Vergleich zu 35,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,233 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 125,5 Millionen USD, gegenüber 139,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at