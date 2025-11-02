Ausblick: Ryanair gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ryanair veröffentlicht am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,55 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ryanair ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,34 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,57 Milliarden USD in den Büchern standen.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,72 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 17,77 Milliarden USD, gegenüber 14,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at