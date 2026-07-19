Ausblick: Ryanair legt Quartalsergebnis vor

Ryanair gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

Ryanair präsentiert in der am 20.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,597 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 22,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,770 EUR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,44 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,34 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,95 EUR je Aktie, gegenüber 2,06 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 16,16 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 15,54 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at