Ausblick: Ryder System zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ryder System wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,54 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ryder System 3,24 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,46 Prozent auf 3,18 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ryder System noch 3,17 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,98 USD, gegenüber 11,06 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 12,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,64 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at