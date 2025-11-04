Ausblick: Sabra Health Care REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sabra Health Care REIT wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,183 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 186,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sabra Health Care REIT einen Umsatz von 177,4 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,808 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 741,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 706,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at