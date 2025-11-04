Sabre Aktie
WKN DE: A111QT / ISIN: US78573M1045
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sabre legt Quartalsergebnis vor
Sabre wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 710,8 Millionen USD – ein Minus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sabre 764,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD im Vergleich zu -0,730 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,81 Milliarden USD, gegenüber 3,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sabre Corpmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Sabre legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Sabre stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Sabre vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Sabre informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Sabre zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Sabre Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Sabre Corp
|1,72
|0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.