Ausblick: Sabre legt Quartalsergebnis vor

Sabre wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 710,8 Millionen USD – ein Minus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sabre 764,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,012 USD im Vergleich zu -0,730 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,81 Milliarden USD, gegenüber 3,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at