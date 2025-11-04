Sachem Capital Aktie
Ausblick: Sachem Capital präsentiert Quartalsergebnisse
Sachem Capital gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen, dass Sachem Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sachem Capital in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 10,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 14,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,046 USD je Aktie, gegenüber -0,930 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 43,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 35,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
