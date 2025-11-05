Ausblick: Saga Communications A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Saga Communications A wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,210 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Saga Communications A ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,1 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 28,3 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,300 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 109,2 Millionen USD, gegenüber 112,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at