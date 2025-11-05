Saga Communication a Aktie
WKN DE: A0RFJ6 / ISIN: US7865983008
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Saga Communications A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Saga Communications A wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,210 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Saga Communications A ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 28,1 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 28,3 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,300 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 109,2 Millionen USD, gegenüber 112,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Saga Communications Inc (A)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Saga Communications A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Saga Communications A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Saga Communications A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Saga Communications A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Saga Communications A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Saga Communications Inc (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Saga Communications Inc (A)
|12,00
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.