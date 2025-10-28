Ausblick: Sagility India zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sagility India wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,435 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Sagility India noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 INR in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 13,25 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,56 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,76 INR aus. Im Vorjahr waren 1,17 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 69,08 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 55,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at