Ausblick: SailPoint legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SailPoint lädt am 09.12.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,059 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SailPoint -0,110 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 270,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 USD, gegenüber -12,910 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 861,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at