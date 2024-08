Ausblick: SalMar AS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SalMar AS wird am 20.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,58 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -6,420 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,68 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,90 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 32,61 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 21,59 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 29,23 Milliarden NOK, gegenüber 28,10 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at