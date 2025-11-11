Ausblick: Salmones Camanchaca verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Salmones Camanchaca präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Salmones Camanchaca für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 51,06 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 121,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 67,30 Milliarden CLP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD im Vergleich zu 177,10 CLP im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 408,4 Millionen USD, gegenüber 381,87 Milliarden CLP ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at